Число заявок на пособия по безработице в США упало до самого низкого показателя за полвека

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Число американцев, обратившихся за последнюю неделю с первичными заявками на получение пособия по безработице, упало до самого низкого показателя с 15 ноября 1969 года и составило 199 тыс. Такие данные опубликованы в среду Министерством труда США.

При этом аналитики ожидали, что число заявок составит 260 тыс. Минтруд не выделил особых факторов, вызвавших значительное сокращение числа заявок, что, по мнению экспертов, может стать важным сигналом о восстановлении американского рынка труда после экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Кроме того, отметили в министерстве, общее число получающих пособие по безработице американцев за последнюю неделю снизилось на 60 тыс. до 2,05 млн человек, что стало новым минимальным показателем за все время пандемии.

На прошлой неделе число первичных заявок составило 270 тыс. 15 ноября 1969 года американский Минтруд сообщил о 197 тыс. американцев, которые подали первичные заявки на получение пособия по безработице.

Министерство торговли в среду сообщило о том, что ВВП США во втором квартале достиг 2,1% в годовом исчислении. По прогнозам аналитиков, этот показатель должен был составить 2,2%.

Эксперты считают, что улучшение ситуации на рынке труда окажет влияние на Федеральную резервную систему (ФРС) США, выполняющую функции центрального банка страны. Она продолжает придерживаться антикризисной политики, несмотря на устойчивое улучшение экономических показателей. Хотя ФРС уже заявила, что начнет постепенно сокращать объемы программы покупки казначейских облигаций, рынки внимательно следят за тем, когда финрегулятор начнет повышать базовую процентную ставку. Так, комментаторы ожидают сразу трех повышений ставки в следующем году.