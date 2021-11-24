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Бизнес Дагестана получил кредиты на сумму более 5 млрд рублей за девять месяцев

Основной объем кредитов корпоративного сектора пришелся на субъекты малого и среднего бизнеса республики

МАХАЧКАЛА, 24 ноября. /ТАСС/. Объем полученных предприятиями кредитов в Дагестане за десять месяцев текущего года составил более 5 млрд рублей, сообщили в среду ТАСС в отделении национального банка республики.

"За девять месяцев 2021 года объем предоставленных кредитов юридическим лицам в Дагестане составил более 5 млрд рублей, что на 21,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной объем кредитов корпоративного сектора пришелся на субъекты малого и среднего бизнеса республики, рост по которым составил 40,4%.

"Замечен рост кредитования в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования",- добавили в нацбанке.

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