Московская канатная дорога перевезла более 3,5 млн пассажиров за три года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Более 3,5 млн пассажиров воспользовались московской канатной дорогой за три года ее работы. Об этом сообщили в среду в пресс-службе комплекса.

"26 ноября 2021 года московской канатной дороге исполнится три года. За это время она перевезла более 3,5 млн пассажиров и стала одним из самых популярных мест досуга москвичей и гостей столицы. По доброй традиции в свой день рождения московская канатка сделает подарок своим посетителям. <...> Начало праздника в 12:00 мск, подробности акции на сайте srkvg.ru", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в течение 26 ноября на нижней станции "Лужники" будет проходить бесплатная беспроигрышная лотерея. Каждый пассажир сможет выиграть бесплатный проезд на канатной дороге или приз от друзей и партнеров московской канатной дороги: департамента транспорта Москвы, сервиса Russpass, Парка Горького, БСА "Лужники", "Панорамы 360", балета "Тодос", "Союзмультклуба", Музея Москва-Сити, оператора двухэтажных экскурсионных автобусов City Sightseeing Russia и туристических компаний.

"Особый подарок ждет всех юных пассажиров, которые приехали прокатиться на канатной дороге: на верхней станции "Воробьевы горы" поселится волшебный Кот Мяуч с разноцветными глазами, который умеет исполнять желания. Метровая фигура персонажа нового мультсериала "Чуч-Мяуч" от киностудии "Союзмультфильм" будет установлена на верхней станции канатной дороги", - отметили в пресс-службе.

Почетными гостями праздника станут воспитанники детского социально-реабилитационного центра и дети из многодетных семей, которые символически откроют фигуру кота и первыми загадают желание, после чего отправятся на мастер-класс от "Союзмультклуба". Кроме того, до 18:00 мск у всех гостей будет возможность посмотреть мультсериал "Чуч-Мяуч" в кафе на втором этаже станции.

"За три года работы мы с особым вниманием относились к потребностям детей. Теперь у ребят появится больше причин совершить воздушную прогулку и побывать на Воробьевых горах, а пребывание на наших станциях интереснее и безопаснее. В работе креативная навигация и правила поведения для детей. Это стало возможным благодаря началу доброго сотрудничества с легендарной студией "Союзмультфильм", - отметил гендиректор московской канатной дороги Михаил Лобачев, чьи слова приводит пресс-служба.