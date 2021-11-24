На Ставрополье санаторий выставили на торги за 1,9 млрд рублей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Санаторий "Крепость" в Ставропольском крае, построенный при содействии конструктора Сергея Королева, выставлен на торги с начальной стоимостью 1,9 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе электронной торговой площадки "РТС-тендер".

"24 ноября в рамках процедуры продажи непрофильных и профильных активов ПАО РКК "Энергия" им. С. П. Королева на электронных торгах продает санаторий "Крепость" в Ставропольском крае. Санаторий был построен при содействии ученого и конструктора Сергея Королева для работников бывшего ОКБ-1, а ныне концерна "Энергия". Торги проходят на электронной площадке РТС-тендер, начальная минимальная цена продажи - 1,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторы ожидают, что цена будет увеличена в ходе торгов. Торги объединяют три объекта: два в Кисловодске на улицах Калинина, 139Г и Парковый переход, д. 3/7, один объект в Предгорном районе, пос. Подкумок.

По данным пресс-службы, в список объектов имущества входят: 3 земельных участка; 17 зданий; 29 сооружений; 21 транспортное средство; 113 объектов оборудования зданий; 254 объекта медицинского оборудования, включая автоклавы, аппараты лазерной терапии, криотерапии, прессомассажа, ультразвуковые, облучатели, солярий, стоматологическую установку, и другое; 230 позиций хозяйственного инвентаря; 97 позиций для приготовления пищи; 22 наименования спортивного оборудования.

"Участником аукциона может быть любое юридическое лицо, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Потенциальные инвесторы могут обратиться с запросом на разъяснения положения документации через сайт площадки. Также можно организовать осмотр имущества по предварительному согласованию", - сказано в пресс-релизе.

Сообщается, что окончание подачи заявок назначено на 24 декабря, а торги пройдут 27 декабря.