Цены на стальную продукцию в России за октябрь снизились на 11-19,9%

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Цены на стальную продукцию в РФ в октябре 2021 года снизились на 11-19,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил Росстат.

Цены на прокат листовой холоднокатаный из прочих нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм снизились в октябре на 19,9%, на прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки - на 17%, на трубы стальные электросварные - на 15,5%, на профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей - на 13,8%, на трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные - на 11%.

Цены на концентрат железорудный в РФ в октябре снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 24,4%, на окатыши железорудные (окисленные) - на 12,3%, на агломерат железорудный доменный - на 23,7%.

При этом цены на уголь коксующийся выросли на 12,4%.