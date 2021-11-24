Агентство инвестиционного развития приступило к работе в Чувашии

ТАСС, 24 ноября. Власти Чувашии ожидают увеличения инвестиций в основной капитал республики и создания новых рабочих мест благодаря началу работы Агентства инвестиционного развития республики, первое заседание наблюдательного совета которого прошло в среду. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы региона.

"Миссия этой структуры - обеспечить стройную инвестиционную политику в Чувашской Республике и комфортные условия деятельности каждого инвестора", - приводятся в сообщении слова главы Чувашии Олега Николаева.

Благодаря деятельности агентства власти рассчитывают увеличить объем инвестиций в основной капитал и создать новые рабочие места. По словам исполнительного директора организации Сергея Мякинина, агентство станет единым окном для бизнеса, через которое будет обеспечено сопровождение инвестиционных проектов "под ключ" без лишних контактов с органами исполнительной власти и местного самоуправления республики.

Со следующего года агентство планирует стать членом Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития. Это позволит получить доступ к банку инвесторов, программам повышения квалификации сотрудников и экспертной поддержке.

По словам главы Чувашии, агентство должно четко координировать инструменты и формы поддержки, которые на сегодняшний день реализуются, и создать реальный инвестиционный потенциал каждой территории. "Очень важно, чтобы Агентство инвестиционного развития, изучив потребности инвесторов, смогло четко подобрать форму поддержки, а самое главное - реализовать ее таким образом, чтобы инвестор чувствовал себя комфортно - повысить эффективность инструментов, обеспечить сокращение сроков, вовлечение в оборот неиспользуемых территорий и много других направлений", - процитировали Николаева в пресс-службе.

Он также добавил, что в своей работе новой структуре необходимо ориентироваться не только на внешних инвесторов, но и, прежде всего, на тех, кто уже реализует свои проекты на территории республики. "Мы ориентируемся на каждого предпринимателя, который работает в Чувашской Республике - он более патриотичен, нацелен на то, чтобы реализовать здесь проект с учетом экономических, исторических и иных особенностей специфики", - отметил Николаев.