"Известия": производители мебели просят ограничить вывоз древесного сырья

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) просит ввести ограничения на вывоз древесного сырья для сдерживания цен на стройматериалы. С такой инициативой организация обратится в правительство в ближайшее время, пишет в четверг газета "Известия".

Сегодня наблюдается высокий спрос на строительные материалы из России. В АМДПР газете сообщили, что за год на 200% вырос экспорт березового шпона и кряжа, из которых изготавливают фанеру. Это привело к дефициту фанерных полуфабрикатов и росту цен на них в 2,5 раза. Сама фанера подорожала в этом году более чем на 150%, добавили там.

Для сдерживания цен в АМДПР считают нужным ограничить вывоз древесного сырья. В частности, ввести пошлины на экспорт шпона и запрет на вывоз фанерного кряжа. "Эта мера позволит сдержать рост цен на внутреннем рынке, так как дефицит всегда стимулирует рост цен. Если мы снизим дефицит кряжа и шпона на внутреннем рынке, то таким образом будут сдержаны цены и на фанеру", - сообщил "Известиям" генеральный директор АМДПР Тимур Иртуганов.

Цены на дерево в настоящее время выше на 25-30%, чем в январе текущего года, а частные дома подорожали в полтора раза за этот же период, рассказала изданию член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель. Она отметила, что особенно это коснулось частного строительства, так как при возведении многоквартирных домов фанера используется меньше.

"Поскольку сейчас отсутствует запрет на вывоз мягких древесных пород - березы, осины, то целесообразно рассмотреть ввод запрета на экспорт такого сырья из регионов, где есть производства по переработке и налажена логистика. И тем самым обеспечить отечественного производителя сырьем для производства фанеры", - отметила Гигель.