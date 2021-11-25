В Югре по итогам года ожидается снижение числа безработных в четыре раза

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноября. /ТАСС/. Количество безработных жителей Ханты-Мансийского автономного округа по итогам 2021 года прогнозируется на уровне около 6,4 тыс. человек. Это более чем в четыре раза ниже уровня прошлого года. Достичь снижения безработицы удалось благодаря комплексу мер, приняты окружными властями. В 2022 году прогнозируется восстановление стабильности на рынке труда и снижение числа безработных до 5,9 тыс. человек, сообщил ТАСС и. о. директора департамента труда и занятости населения Югры Валерий Беспояско.

"По оценке, к концу 2021 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения автономного округа, не превысит 6,4 тыс. человек. В 2020 году их численность составила 27,9 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, рост безработицы в 2020 году начался в апреле и был вызван последствиями распространения коронавирусной инфекции и, как следствие, увеличением размеров пособия по безработице, введением упрощенной формы регистрации в органах службы занятости. За этот период численность зарегистрированных безработных увеличилась в 6,5 раза. Добиться снижения их количества в 2021 году удалось благодаря дополнительно принимаемым мерам поддержки занятости властями ХМАО. Среди них - поддержка предпринимательской активности граждан, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, временное трудоустройство, общественные работы, ярмарки вакансий. Беспояско пояснил, что в результате численность занятых жителей в Югре превысила допандемические показатели конца 2019 года на 0,6% и составила на сентябрь 2021 года 898 тыс. человек.

Собеседник агентства отметил, что в 2022 году прогнозируется восстановление стабильности на рынке труда региона, благодаря реализации мероприятий госпрограммы по поддержке занятости населения. "Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения, к концу 2022 года прогнозируется на уровне 5,9 тыс. человек. <…> В 2020 году на реализацию мероприятий активной политики занятости населения израсходовано 398,018 млн рублей. В 2021 году на эти же цели будет направлено 612,424 млн рублей, а в 2022 году планируется направить 667,437 млн рублей", - уточнил Беспояско.

О ситуации с коронавирусом в регионе

С 7 сентября 2021 года, когда в Югре было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос почти в два раза. По данным оперштаба региона на 24 ноября, в Югре 88,2 тыс. человек заболели ковидом, 80,8 тыс. пациентов выздоровели, 1 640 умерли.

Власти Югры первыми в России ввели обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавирусной инфекции и не переболевших ей жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района с 22 ноября по 5 декабря. При этом они могут выходить из дома, в частности, на работу, в аптеку, детский сад, для экстренной помощи родственниками, в продовольственные магазины, но должны оформлять уведомления о покидании жилья в специальной системе "Цифровое уведомление", где следует указать свои паспортные данные, а также причину выхода. Как поясняли ТАСС в региональном Управлении Роспотребнадзора, такие меры были приняты из-за уровня заболеваемости в этих муниципалитетах, который превышает средние показатели по округу.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. В регионе введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.