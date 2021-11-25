В провинции Гуандун открывается девятый аэропорт

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 ноября. /ТАСС/. Новый гражданский аэропорт откроется 27 ноября в южной китайской провинции Гуандун. Об этом сообщила в четверг газета Shenzhen Daily.

Воздушная гавань построена в Жуюань-Яоском автономном уезде, входящем в состав городского округа Шаогуань. Аэропорт способен обслуживать 2 млн пассажиров в год и 4 тыс. тонн грузов. Предполагается, что ежегодно в нем будут совершать взлеты и посадки 9 500 самолетов, в том числе по маршрутам из крупнейших городов Китая.

В провинции Гуандун - одной из самых экономически развитых в КНР - действуют восемь гражданских аэропортов.