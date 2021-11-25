Бюджет Новосибирской области приняли в первом чтении с дефицитом 3,7%

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли в первом чтении законопроект о бюджете региона на 2022 год с дефицитом 3,7% от показателя дохода бюджета, который снизился на 1% по сравнению с принятым бюджетом 2021 года, сообщил в ходе сессии Законодательного собрания Новосибирской области спикер регионального парламента Андрей Шимкив.

Бюджет на 2021 год принят заксобранием 23 декабря 2020 года. Доходы бюджета на 2021 год составили 187,99 млрд рублей, расходы - 197,17 млрд рублей, дефицит - 9,18 млрд рублей, или 4,7% от расходов.

"Решение [о принятии бюджета в первом чтении] принято единогласно", - объявил Шимкив.

Как сообщил министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко, показатель доходов бюджета области на 2022 год - 216,76 млрд рублей, расходов - 224,92 млрд рублей. Дефицит составит 8,15 млрд рублей, в том числе 3,63 млрд рублей - на инфраструктурные проекты. Депутаты попросили ко второму чтению обратить внимание на баланс расходной части бюджета по части сельской местности и региональной столицы. Рост расходной части обусловлен индексацией зарплат и социальных выплат, включением новых инфраструктурных проектов, ростом трат по программам газификации, обеспечения населения чистой водой и подготовки к зиме.

Областной Минфин при формировании бюджета ориентировался на прогноз социально-экономического развития Новосибирской области, обеспечение соглашений с федеральными властями, укрепление социальных гарантий, подготовку к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году, защиту капитальных вложений по начатым объектам. Правительство региона одобрило данный проект бюджета, передав его на обсуждение в законодательное собрание области.