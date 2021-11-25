Девять московских решений попали в Белую книгу проконкуретных практик за 2020 год

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Оптимизация процесса управления закупками по федеральному закону и еще восемь решений в Москве включены в Белую книгу проконкурентных практик за 2020 год, подготовленную Федеральной антимонопольной службой России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

"Москва постоянно запускает новые проекты, сервисы и учебные программы, которые помогают бизнесменам развивать собственное дело. В том числе в столице повышают прозрачность процесса государственных закупок и создают равные условия для всех участников рынка. Сразу девять проконкурентных практик Москвы были признаны ФАС как одни из лучших в России. К ним относятся решения в сфере промышленности, предпринимательства и туризма", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что ФАС составляет Белую книгу ежегодно. Это своего рода сборник лучших практик региональных органов власти, направленных на развитие конкуренции. С 2012 по 2021 год Федеральная антимонопольная служба опубликовала девять Белых книг. Одним из наиболее удачных решений Москвы стала оптимизация процесса управления закупками по 223-ФЗ. Благодаря нововведениям корпоративные закупки приблизились к стандарту государственных.

Помимо этого, ФАС высоко оценила результаты работы портала mbm.mos.ru. Специалисты убедились, что он формирует благоприятные условия для развития малого бизнеса, и рекомендовали другим регионам страны организовать аналогичные онлайн-площадки. В Белой книге отметили два московских решения для развития туристической отрасли. Первое - запуск цифрового сервиса Russpass, который помогает спланировать путешествие по России.

"Второй успешной практикой стало проведение хакатона по цифровизации сферы туризма Moscow Travel Hack. Он позволяет городу и игрокам рынка найти оптимальные решения для конкретных повседневных задач, а разработчики получают возможность заявить о себе, привлечь внимание потенциальных заказчиков и инвесторов. По мнению Федеральной антимонопольной службы, Москва добилась значительных успехов в совершенствовании ярмарочной торговли. С 2014 года в городе упростили порядок предоставления торговых мест на ярмарках выходного дня", - добавляется в материале.

Как подчеркнул руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, также ФАС выделила такие проконкурентные практики столицы, как автоматизация в сфере государственного контроля, упрощение процедуры технологического присоединения к электрическим сетям и оказание адресной поддержки промышленным предприятиям.