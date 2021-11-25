Бюджет Омской области принят в первом чтении с профицитом 5,8%

ОМСК, 25 ноября. /ТАСС/. Заксобрание Омской области приняло в четверг в первом чтении проект бюджета региона на 2022 год с профицитом в 6,5 млрд рублей или 5,8% от общего объема доходов.

"Проект бюджета <…> всесторонне рассмотрен и обсужден в комитетах и фракциях Законодательного собрания, проведены публичные слушания. <…> Прошу выразить свое отношение к проекту закона", - заявил на заседании Заксобрания спикер Владимир Варнавский. Проект закона был принят 31 голосом. Против проголосовали 10 депутатов.

По словам министра финансов Омской области Вадима Чеченко, общий объем доходов на 2022 год составляет 111 млрд рублей (+15% к первоначальному бюджету этого года), расходов - 104,5 млрд рублей (+8,5%). Бюджет 2021 года был принят в первом чтении 26 ноября 2020 год с нулевым дефицитом. Тогда доходная и расходная части составили 96,3 млрд рублей. С текущими изменениями доходная часть составляет 123 млрд рублей, расходная - 132,2 млрд рублей.

Чеченко уточнил ТАСС, что проект бюджета на 2022 год составлен с привлечением всех возможных источников. "Он остается социально ориентированным и учитывает ежегодно растущую потребность в ресурсах на исполнение первоочередных обязательств региона перед населением, обеспечивает областное софинансирование по мероприятиям национальных проектов и предусматривает инвестиции в инфраструктуру", - отметил он. По его словам, бюджет полностью соответствует условиям федеральной программы замещения рыночных займов бюджетными кредитами. "В следующем году мы не можем использовать заемные средства как источник финансирования расходов, напротив, предусмотрели профицит, чтобы сократить объем госдолга до планового значения". - подчеркнул министр.

Он добавил, что в дальнейшем будет сформирован объем дополнительных источников доходов и определены направления, требующие дофинансирования. "В феврале все дополнительные ресурсы, а это, по нашим предварительным оценкам, не менее 10 млрд рублей, будут распределены по расходным статьям в режиме первых изменений", - сказал Чеченко.