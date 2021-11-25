Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,35%

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,35%, до 3 964,25 пункта, индекса РТС - на 0,65%, до 1 671,42 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи находился на отметке в 3 983,2 пункта (+0,83%), а индекс РТС - на уровне 1 682,01 пункта (+1,29%).

Стоимость январского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 0,07% - до $82,19 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 0,23% и торгуется на уровне $78,21 за баррель.