Бюджет Пермского края на 2022 год окончательно принят с дефицитом в 8,2%

ПЕРМЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Пермского края во втором чтении приняли бюджет региона на 2022 год с дефицитом в 14,5 млрд рублей. По сравнению с первым чтением дефицит был уменьшен почти на 1 млрд рублей, стало известно в четверг на пленарном заседании краевого парламента.

"Согласно принятому документу, плановый объем доходов в следующем году составит 182,2 млрд рублей, а объем расходов - 196,7 млрд рублей. Дефицит утвержден в размере 14,5 млрд рублей, что составит 8,2% к объему собственных доходов краевого бюджета", - говорится в распространенном сообщении по итогам заседания.

На заседании председатель комитета по бюджету Елена Зырянова отметила, что ко второму чтению поступило 70 поправок. 61 из них была принята. В частности, речь шла о поддержке ветеранского движения, а также строительства школ на условиях софинансирования из федерального бюджета.

Депутаты на заседании отметили, что несмотря на социальную направленность бюджета, некоторые социальные моменты в должной мере предусмотрены не были. Однако представители всех фракций поддержали проект главного документа края и пообещали представить поправки на следующих заседаниях. Отмечается, что на образование, социальную поддержку граждан и здравоохранение направлено порядка 70% всех расходов.