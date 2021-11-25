География успеха: в Улан-Удэ наградили победителей премии "Экспортер года" в ДВФО

Торжественное мероприятие прошло в Бурятском государственном университете и началось с традиционного видеопоздравления генерального директора АО "РЭЦ" (входит в ВЭБ.РФ) Вероники Никишиной.

"Сегодня все больше экспортеров динамично осваивают новые рынки. Расширять географию экспорта сложно, поэтому мы разрабатываем новые инструменты, чтобы наши компании могли быстрее и эффективнее выходить на экспорт. Один из инструментов - это конкурс „Экспортер года“, который вдохновляет все большее количество бизнесменов России становиться на следующую ступень развития своего дела и начинать экспортировать", - отметила Никишина.

Премия "Экспортер года" учреждена в 1998 году. С 2008 года конкурс проводится под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ. Заявку на участие могут подать компании крупного, малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели, которые занимаются несырьевым неэнергетическим экспортом товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности. Конкурс проходит в два этапа: первый - окружной, второй - федеральный. Как сообщили в РЭЦ, в 2021 году подано свыше 1,8 тыс. заявок - рекорд за всю историю премии.

От имени главы Республики Бурятия Алексея Циденова и правительства региона участников и гостей церемонии приветствовал первый заместитель председателя правительства Республики Бурятия Всеволод Мухин.

"Сегодня у нас в зале цвет, элита предпринимательства, которая сочла нужным и важным выйти на экспортные рынки, занять достойное место среди компаний за рубежом. Экспорт - совсем иная культура ведения бизнеса. Это закаляет наших предпринимателей. Еще раз хочу всех поблагодарить за участие, поздравить с победой", - обратился к присутствующим в зале Мухин.

После вступительной части модератор объявил о начале блиц-шоу, посвященного специфике мер поддержки экспортеров ДВФО. "Прежде чем мы дадим слово нашим экспертам, предлагаем вашему вниманию интерактивный опрос. На экране вы видите QR-код, его нужно отсканировать смартфоном и перейти на веб-страницу с вопросом: „Какие меры поддержки необходимы экспортерам ДВФО?“. Для ответа необходимо заполнить три пустых поля - словом или словосочетанием. Далее из ваших ответов будет образовано облако смыслов, центральную часть которого займут самые популярные ответы", - пояснила ведущая.

Специфика мер поддержки связана со структурой экономики региона, считает Мухин.

"Мы живем в цифровой век, и самый короткий путь к экспорту - онлайн-площадки, - рассказал он. - У нас работает поддержка для предпринимателей, которые хотели бы на них зарегистрироваться, разместить там свою продукцию. И уже более 50 предпринимателей ее получили. Получает поддержку органов власти Бурятии экспорт туристических услуг, продукции агропромышленного комплекса. Поддержка оказывается в области получения разрешительных документов для деятельности, связанной с дарами дикой природы. В экспорте продукции АПК огромное значение имеет логистика. Здесь поддержка осуществляется по линии приобретения автотранспорта, фургонов, рефрижераторов".

По словам Мухина, Республика Бурятия занимает лидирующие позиции в РФ по экспорту племенного скота. "Специализированный трансфер для перевоза скота - это еще одно направление, которое мы поддерживаем, - отметил он. - В первую очередь это касается специального автотранспорта, который позволяет перемещать такие грузы".

Как подчеркнула заместитель председателя правления АО "РОСЭКСИМБАНК" (входит в группу компаний Российского экспортного центра - прим. ТАСС) Татьяна Сахарова, вместе с ростом экспорта ДВФО растет и объем поддержки, оказываемой регионам группой РЭЦ. За девять месяцев 2020 года он составил 919 млн долларов, а за аналогичный период текущего года - 1,5 млрд долларов.

"Экспортерам ДВФО доступны все меры поддержки, которые предоставляет группа компаний РЭЦ. Это образовательные услуги для начинающих и потенциальных экспортеров. Это услуги в поиске покупателей, регистрация на онлайн-площадках. Также мы предоставляем финансовые услуги, услуги, связанные с лицензированием и сертификацией продукции и многое другое. Все это можно найти на платформе „Мой экспорт“. Это новая экосреда для экспортеров, в которой вы сможете быстро и удобно получать услуги, она поможет вам сократить время от принятия решения до самого экспорта", - резюмировала Сахарова.

По мнению начальника отдела департамента международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России Дмитрия Демчука, с учетом природно-климатических особенностей ДВФО можно отметить три перспективных направления экспорта продукции АПК.

"Во-первых, экспорт переработанной продукции рыбопромыслового комплекса. Во-вторых, растениеводство. Основные культуры здесь - соя, кукуруза, пшеница. Третье направление - развитие производства кормов", - сказал Демчук.

Результаты интерактивного опроса появились на экране. "На вопрос о том, какие меры поддержки необходимы экспортерам ДВФО, самым популярным ответом стали субсидии, участие в выставках, сопровождение переговоров и бизнес-миссии", - объявила модератор.

"Нам есть над чем работать", - считает президент Торгово-промышленной палаты Республики Бурятия Дмитрий Дружинин.

"Экспортный потенциал Бурятии не до конца раскрыт, - отметил он. - Мы видим неплохие перспективы у экспорта леса, пиломатериалов. У нас появляются субъекты малого бизнеса, индивидуальные предприниматели, которым в разы сложнее выходить на экспорт. И здесь нужно использовать те преимущества, которыми мы обладаем, - близость к рынкам сбыта: Монголии, Китаю".

Блиц-шоу подошло к концу, началась главная часть мероприятия - награждение победителей и призеров окружного этапа премии "Экспортер года" дипломами и памятными статуэтками. Вручая награды в номинациях "Новая география" и "Прорыв года", заместитель председателя правления АО "РОСЭКСИМБАНК" Татьяна Сахарова подчеркнула, что для РЭЦ важна обратная связь от предпринимателей.

"Я рада присутствовать на этом празднике, раз в год мы встречаемся и можем сказать спасибо за то, что вы делаете, - добавила она. - Ваша работа наполняет смыслом нашу работу. Нам важна обратная связь, то, как вы оцениваете нашу работу, что нам нужно изменить, чтобы ваша работа была еще продуктивнее и эффективнее. Надеемся после конкурса получить ее".

Победители окружного этапа конкурса примут участие во втором - федеральном этапе. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет в декабре на международном экспортном форуме "Сделано в России". Они получат различные бонусы от РЭЦ, среди которых обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, а также широкий перечень мер информационной поддержки.

Победители конкурса "Экспортер года" в Дальневосточном федеральном округе:

АО "Улан-Удэнский авиационный завод" (Республика Бурятия)

О компании: основной вид деятельности - сфера машиностроения, производство и поставка вертолетной техники.

Номинация: "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "Крупный бизнес".

ООО "Гудвин" (Приморский край)

О компании: основной вид деятельности - производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий.

Номинации: "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "Малое и среднее предпринимательство", "Прорыв года".

ООО "Пасифик Краб" (Приморский край)

О компании: входит в группу компаний "Русский краб", крупнейшую на Дальнем Востоке крабопромысловую компанию.

Номинации: "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" в категории "Крупный бизнес", "Новая география".

ООО "ФармОушен Лаб" (Приморский край)

О компании: занимается разработкой и производством биоактивных добавок, пищевой и косметической продукции из уникальных морских организмов.

Номинация: "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" в категории "Малое и среднее предпринимательство".

ГБУЗ АО "Свободненская городская поликлиника" (Амурская область)

О компании: экспортирует 27 видов медицинских услуг в 11 стран: Азербайджан, Индию, Казахстан, Киргизию, Сербию, Таджикистан, Туркменистан, Турцию, Узбекистан, Украину и Филиппины.

Номинация: "Экспортер года в сфере услуг" в категории "Крупный бизнес".

ООО "Эквивалент" (Приморский край)

О компании: международный логистический оператор.

Номинация: "Экспортер года в сфере услуг" в категории "Малое и среднее предпринимательство".

ГАУЗ АО "Амурская областная детская клиническая больница" (Амурская область)

О компании: осуществляет более десяти видов высокотехнологичных операций, экспортируемых в Китай.

Номинация: "Экспортер года в сфере высоких технологий" в категории "Крупный бизнес".

АО «Аметис» (Амурская область)

О компании: инновационное высокотехнологичное производство по комплексной переработке древесины лиственницы даурской с последующим извлечением уникальных природных субстанций: дигидрокверцетина, арабиногалактана.

Номинация: "Экспортер года в сфере высоких технологий" в категории "Малое и среднее предпринимательство".

ООО "Торговая компания Нерей" (Приморский край)

О компании: крупнейший дистрибьютор дальневосточной рыбы по всей России, странам СНГ и АТР.

Номинация: "Трейдер года" в категории "Крупный бизнес".

ООО "Забайкалэкспорт" (Забайкальский край)

О компании: занимается оптовой торговлей и экспортом пяти видов продукции (муки, смеси для выпечки, маргарина, подсолнечного масла, вафель) в Китай.

Номинация: "Трейдер года" в категории "Малое и среднее предпринимательство".