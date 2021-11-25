Проект бюджета Тюменской области на 2022 год приняли в первом чтении

ТАСС, 25 ноября. Депутаты Тюменской областной думы в четверг приняли в первом чтении проект регионального бюджета на 2022 год с дефицитом 37,4 млрд рублей. Рост доходов и расходов составил почти 30% по сравнению с текущим годом.

"Решение [о принятии проекта бюджета в первом чтении] принято", - сообщил на сессии спикер облдумы Сергей Корепанов.

Как отметила на сессии председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко, доходы бюджета в 2022 году запланированы на уровне почти 194,7 млрд рублей, расходы - более 232 млрд рублей. Дефицит составит 37,3 млрд рублей, что на 5 млрд рублей выше дефицита текущего года. Бюджет региона на 2021 год принимался с объемом доходов 147,5 млрд рублей, расходов 179,5 млрд рублей, дефицитом 40,6 млрд рублей. Планируется, что доля налоговых поступлений в структуре доходов в 2022 году составит 97,9%. Основной источник налогов - налог на прибыль организаций и НДФЛ.

Директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов сказал, что в 2022 году планируется направить почти 103 млрд рублей на социальную сферу, 3 млрд рублей на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, более 5 млрд рублей на улучшение жилищных условий населения, в том числе на переселение из аварийного жилья.

"Представленный бюджет несет в себе важную социальную миссию - сохранение человеческого капитала. Достаточно сказать, что в рамках трехлетнего цикла 56% в общем объеме расходов или почти 306 млрд рублей - расходы на социальную сферу", - сказал он.

Увеличение доходов

Корепанов на сессии сообщил, что депутаты Тюменской областной думы одобрили изменения в бюджет региона на 2021 год, которые предполагают увеличение доходов на 35%, до 203,3 млрд рублей, расходов на 13%, до 245,7 млрд рублей.

"Принять закон в окончательном чтении и направить губернатору области для обнародования. <…> Постановление принято", - сказал он.

Как отметила Величко, доходы бюджета увеличиваются почти на 52,8 млрд, до 203,3 млрд рублей. Расходы - на 29,8 млрд почти до 245,7 млрд рублей.

Таранов добавил, что власти намерены увеличить расходы на здравоохранение, в частности на обеспечение готовности медорганизаций к бесперебойному лечению в стационарных условиях, покупку лекарств и экспресс-тестов, проведение диагностических исследований. Также дополнительно выделяются средства на выплаты семьям с детьми, строительство трех детских садов в Тюмени, покупку жилья для детей-сирот.

"Исходя из текущей динамики, обусловленной благоприятной экономической конъюнктурой, у нас растут доходы областного бюджета. Почти 1,5 млрд рублей - увеличение безвозмездных поступлений из федерального бюджета", - сказал он.

Бюджет региона на 2021 год принимался с объемом доходов 147,5 млрд рублей, расходов - 179,5 млрд рублей.