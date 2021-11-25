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Мишустин сообщил, что ВВП России по итогам II квартала превысил докризисный уровень

Как отметил премьер-министр, также наблюдается положительная динамика в сфере инвестиций

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. ВВП РФ по итогам II квартала 2021 года превысил докризисный уровень, улучшилась ситуация на рынке труда. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам тринадцатого саммита АСЕМ (Форум "Азия - Европа").

"По итогам второго квартала текущего года валовой внутренний продукт России полностью восстановился и превысил докризисный уровень. Улучшилась ситуация на рынке труда. Наблюдается положительная динамика в сфере инвестиций", - сказал он.

По словам Мишустина, приоритетом работы властей стран АСЕМ в настоящее время должно быть обеспечение устойчивого посткризисного восстановления. "Россия готова принимать в этом самое активное участие. Тем более что многие задачи по оздоровлению экономики и социальной сферы успешно решаются", - добавил он.

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