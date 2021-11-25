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Мишустин считает, что пришло время провести "Экспо" в России

Глава кабмина пояснил, что Россия выдвинула Москву в качестве кандидата на проведение "Экспо" в 2030 году

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия традиционно участвует в проведении всемирной выставки "Экспо", но никогда не принимала ее у себя. Как считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин, время для этого настало.

Эту мысль он озвучил в видеообращении к участникам тринадцатого саммита АСЕМ (Форум "Азия - Европа"). Глава кабмина пояснил, что Россия выдвинула Москву в качестве кандидата на проведение "Экспо" в 2030 году. Сейчас этот город является "одним из передовых мегаполисов мира с развитой инфраструктурой, отвечающей самым высоким стандартам гостеприимства, комфорта и безопасности", заметил Мишустин.

"С 1851 года Россия традиционно участвует в проведении выставок "Экспо". В то же время наша страна никогда не принимала это масштабное международное мероприятие у себя. Считаем, что это время пришло", - подчеркнул он.

Тема российской выставки - "Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира". Таким образом РФ хотела бы призвать международное сообщество направить усилия на создание более справедливого и устойчивого мироустройства, в котором благополучие человека неразрывно связано с жизнью в гармонии с окружающей средой, пояснил премьер.

"Мы работаем над продвижением нашей заявки. Признательны, что некоторые страны уже выразили готовность официально ее поддержать. Значение имеет каждый голос", - добавил он.

В заключение Мишустин поблагодарил камбоджийских партнеров за организацию мероприятия. "Несмотря на то, что эта встреча дважды переносилась, благодаря вашим усилиям удалось обеспечить работу в дистанционном формате. Желаю всем участникам заседания плодотворных дискуссий и успешной работы", - сказал он.

О выставке

Всемирная универсальная выставка "Экспо" - крупнейшее международное событие, которое позволяет странам-участницам презентовать себя всему миру, демонстрируя последние разработки в области технологий и науки, культурные достижения и новые архитектурные шедевры. В последние годы всемирные выставки выступают платформой для публичной дипломатии и национального брендинга.

Если заявка Москвы будет одобрена, выставка пройдет в российской столице с 27 апреля по 27 октября 2030 года. Голосование в рамках генеральной ассамблеи Международного бюро выставок, по итогам которого объявят город-победитель, состоится в 2023 году.

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