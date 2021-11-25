Бюджет Дагестана на 2022 год принят в первом чтении с дефицитом более 14 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 25 ноября. /ТАСС/. Бюджет Дагестана на 2022 год принят с дефицитом 14,1 млрд рублей, параметры бюджета сообщил в четверг на сессии парламента республики исполняющий обязанности министра финансов Дагестана Али Исламов.

"Доходная часть определена в сумме 158,4 млрд рублей с ростом к бюджету на текущий год в размере 103,3%, расходы предусмотрены в объеме 172,6 млрд рублей с ростом против текущего года на 108,1% . Проект бюджета сформирован с дефицитом 14 млрд 182 млн рублей", - сказал Исламов.

Федеральные межбюджетные трансферты утверждены в объеме 115,3 млрд рублей, что практически соответствует уровню 2021 года, при этом предусмотрена корректировка сумм трансфертов после принятия Госдумой СФ РФ проекта федерального бюджета на 2022 год во втором чтении. Объем собственных налоговых и неналоговых доходов республики в 2022 году прогнозируется в сумме 43, 85 млрд рублей, планируемый рост к утвержденному бюджете на 2021 год - 112,3%.

"По всем видам налогов предусмотрен рост поступлений. Исключение составляют акцизы на алкоголь, по которым планируется уменьшение на 30,9%, что объясняется изменением порядка расчетов", - добавил и. о. министра финансов.

Бюджет Дагестана на 2021 год был утвержден в декабре 2020 года с дефицитом более 6 млрд рублей и резервным фондом в 2 млрд рублей на дополнительные расходы по противодействию коронавирусной инфекции в случае ухудшения ситуации в республике. Доходная часть бюджета составляет 153 млрд 329 млн рублей, расходная -159 млрд 617 млн рублей.