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В Красноярске может появиться логистическая площадка для обработки товаров из Белоруссии

Ее планируется создать на базе оптово-распределительного центра "Агротерминал"

КРАСНОЯРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Логистический центр по распределению продуктов из Белоруссии может появиться на базе оптово-распределительного центра в Красноярске. Об этом на встрече с делегацией из этой страны сообщил в четверг губернатор края Александр Усс.

Оптово-распределительный центр "Агротерминал" открылся в Красноярске в 2019 году. Мощность терминала - 50 тыс. тонн продукции, площади - почти 70 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект составляет 1,5 млрд рублей.

"У нас построен очень современный логистический центр, таких немного в Сибири, и он сегодня, откровенно говоря, недозагружен. Перспективы - чтобы он стал площадкой для приема, распределения и торговли продукции из Белоруссии, продуктов питания, а они популярны среди красноярцев - там, конечно, есть", - сообщил Усс.

Белоруссия поставляет в регион продукты питания, грузовые самосвалы БелАЗ, в свою очередь Красноярский край экспортирует генераторы и стартеры для техники, алюминиевую проволоку, защитное электрооборудование, цветные металлы и продукцию из них.

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БелоруссияРоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский край
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