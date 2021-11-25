Число сделок с эскроу в Москве почти в два раза превысило результат 2020 года

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Более 76 тыс. договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) с использованием счетов эскроу зарегистрировано в Москве в январе-октябре 2021 года, что почти в два раза больше, чем за весь прошлый год. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В январе-октябре Росреестром оформлено свыше 76 тыс. таких договоров в столичных новостройках, что почти в два раза превышает результат всего прошлого года (44 912)", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

По его словам, в октябре 2021 года по системе финансирования строительства многоквартирных домов через эскроу-счета в столице зарегистрировано максимальное число договоров с начала действия программы - преодолен порог в 9 тыс. ДДУ. В годовом выражении показатель почти в 1,4 раза (+39%) превышает результат октября 2020 года (тогда 6,7 тыс. сделок).

По итогам десяти месяцев 2021 года Москва сохраняет лидерство среди регионов Центральной России по количеству зарегистрированных договоров с использованием счетов эскроу, уточняют в Росреестре. Так, на столицу приходится 57% (76,2 тыс.) от общего числа оформленных в Центральном федеральном округе договоров на первичном рынке недвижимости (133,3 тыс.).

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.