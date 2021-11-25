Госдума дала Минтрансу право определять перечень платных услуг на автовокзалах

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, который наделяет Минтранс РФ правом определять перечень платных услуг на автовокзалах. Министерство также получит полномочия по формированию списка соответствующих тарифов и сборов.

Документ признает утратившим силу положение о том, что условия пользования услугами на автовокзале едины для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества, использующих маршрут, в состав которого включен вокзал.

Владелец такого объекта теперь должен будет установить в договоре единые условия пользования платными услугами для тех, кто работает на маршруте. Именно в договоре будут предусмотрены услуги из перечня, который разработает Минтранс. При этом речь идет как об услугах для пассажиров, так и об услугах для транспортных средств и их экипажей.

Законом предусмотрен и порядок формирования соответствующих тарифов.

Как отмечал ранее первый зампредседателя профильного комитета Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, автостанции "перестанут брать с перевозчиков процент с каждого билета, тем самым заставляя пассажиров по-разному платить за одни и те же условия перевозок".