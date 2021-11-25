Госдума ратифицировала конвенцию об удалении затонувших судов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Госдума в четверг ратифицировала Найробийскую международную конвенцию об удалении затонувших судов 2007 года.

В соответствии с документом "государство-участник может требовать от капитана и оператора судна, плавающего под его флагом, немедленно сообщить затронутому государству об инциденте, после которого судно затонуло". Государство, в водах которого произошел данный инцидент, обязано в срочном порядке уведомить об этом мореплавателей и другие заинтересованные страны.

Если затонувшее судно представляет опасность, "то тогда собственник направляет затронутому государству доказательства страхового или иного финансового обеспечения и удаляет судно". Если собственник не делает этого, то затронутое государство может удалить судно наиболее быстрыми способами с учетом собственной безопасности и защиты морской среды. Документом установлено, что собственник несет ответственность за расходы на установление места нахождения, обозначение и удаление затонувшего судна.

В то же время собственник освобождается от ответственности, если морская авария, в результате которой судно затонуло, произошла по тем же обстоятельствам, при которых он освобождается от ответственности за загрязнение в соответствии с применимыми нормами соответствующих международных договоров Российской Федерации. "Существенным положением конвенции является обязанность договаривающихся государств требовать страхования ответственности не только от собственников судов, плавающих под флагом этих государств, но и от всех прочих судов, заходящих в порты или на рейды этих государств", - указано в пояснительной записке.

Как отмечал ранее премьер-министр Михаил Мишустин, присоединение к конвенции позволит ввести порядок утилизации судов, которые сейчас часто оставляются вдоль берегов, мешают судоходству и наносят вред окружающей среде.