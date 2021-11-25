Доходы Ростовской области вырастут на 11 млрд рублей в 2022 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Собственные доходы бюджета Ростовской области в 2022 году увеличатся на 11 млрд рублей, что свидетельствует о выходе из кризиса, в котором оказалась экономика региона из-за пандемии коронавируса. Об этом в четверг заявил журналистам председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области в четверг приняли в первом чтении бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Согласно документу, доходы бюджета составят 230,7 млрд рублей, расходы - 230,9 млрд рублей. При этом собственные доходы региона в структуре областного бюджета составят 167 млрд рублей.

"Мы видим дополнительное увеличение собственных налоговых источников областного бюджета, плюс 11 млрд рублей. Это говорит о том, что экономика уверенно выходит из того кризисного состояния, в котором она оказалась в результате ковидных ограничений", - сказал Ищенко журналистам, отметив, что в отдельных отраслях негативные тенденции сохраняются, но в целом ситуация в экономике вызывает оптимизм.

Расходы бюджета в 2022 году вырастут на 40 млрд рублей, отметил председатель заксобрания. Он подчеркнул, что документ остается социально ориентированным - почти 69% средств будет направлено на финансирование социальных статей. Так, реализация социальной политики будет профинансирована в объеме 75 млрд рублей, бюджет регионального образования составит почти 54 млрд рублей, здравоохранения - 22,5 млрд рублей. "Но с учетом того, что текущее финансирование медицинской помощи идет по линии Фонда обязательного медицинского страхования, в целом расходы 2022 года [на здравоохранение] будут не менее 81 млрд рублей", - добавил Ищенко.

Одним из важнейших направлений в бюджете 2022 года председатель заксобрания назвал поддержку территорий региона. "На поддержку муниципалитетов направляется 127 млрд рублей, а это более половины областного бюджета, что позволяет нам говорить о прямой связке расходов областного бюджета с теми задачами, которые решают города, районы и поселения", - сказал Ищенко. Он добавил, что 30 млрд рублей из этой суммы направляется на решение вопросов местного значения.

Спикер регионального парламента напомнил, что в ходе выборов в Госдуму, которые прошли в сентябре, были собраны многочисленные предложения избирателей. "По решению губернатора эти инициативы должны найти свое отражение в бюджете Ростовской области на ближайшую трехлетку. Эта работа началась, часть ее результатов мы увидим ко второму чтению, когда будут понятны дополнительные объемы расходов, направляемые на конкретные объекты, в конкретные города, районы и поселения области", - отметил Ищенко. Он добавил, что также в бюджете предусмотрят средства на реализацию наказов, поступивших региональным депутатам.

Поддержка экономики и федеральная помощь

Помимо социального в числе приоритетных направлений Ищенко назвал инфраструктурное развитие и поддержку экономики. Так, на поддержку агропромышленного комплекса в бюджете региона 2022 года заложено около 4 млрд рублей. При этом, по словам Ищенко, ко второму чтению эта сумма будет увеличена. "Мы видим, что расходы областного бюджета, которые идут на поддержку сельского хозяйства, окупаются, дают свой результат, - сказал председатель заксобрания. - Если мы посмотрим за последние десять лет, то увидим, что ежегодный сбор зерновых культур у нас вырос в два раза - с 6,5 млн тонн до более чем 13,4 млн тонн в этом году".

Говоря о поддержке со стороны федерального центра, Ищенко отметил, что бюджет трехлетнего периода предполагает поступления в общем объеме 63,5 млрд рублей. "Около 9,3 млрд рублей дополнительно мы получим в следующем году, - уточнил председатель регионального парламента. - 4,5 млрд рублей - это дотация для выравнивания [бюджета]. И в этой сумме находится 3 млрд 350 млн рублей - помощь федерального бюджета на рост заработной платы работникам бюджетной сферы".

Бюджет Ростовской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в окончательном втором чтении был принят 17 декабря 2020 года. Изначально документ предполагал доходы на 2021 год в размере 211 млрд рублей, расходы - 217 млрд рублей, дефицит - 6 млрд рублей. После внесения ряда изменений доходы увеличились до 219 млрд рублей, расходы - до 236,3 млрд рублей.