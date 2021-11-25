Бюджет Тувы на 2022 год приняли в первом чтении с дефицитом в 3%

ТАСС, 25 ноября. Верховный Хурал Тувы принял в первом чтении бюджет республики на 2022 год с дефицитом в 1,5 млрд рублей, или 3,1% от доходов. Об этом сообщила пресс-служба парламента региона.

"Состоялось пятое внеочередное заседание сессии Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, в ходе которого парламентариями был рассмотрен и принят в первом чтении проект республиканского бюджета на предстоящий трехлетний период <...>. 2022 год: доходы - 48 690 172,8 тыс. рублей, расходы - 50 234 001,8 тыс. рублей, дефицит - 1 543 829 тыс. рублей", - сообщила пресс-служба. Таким образом, дефицит бюджета составит 3,1% от доходов.

Согласно размещенному на сайте правительства проекту бюджета, дефицит будет покрываться за счет кредитов, изменения остатков средств на счетах и иных источников внутреннего финансирования.

Ранее сообщалось, что рассмотрение проекта бюджета во втором чтении и в целом намечено на 3 декабря.

Доходы бюджета в 2023 году планируются в 49,791 млрд рублей, расходы - 50,598 млрд рублей, дефицит - порядка 806,9 млн рублей. В 2024 году доходы - 44,144 млрд, расходы - 45 млрд при дефиците - 862,8 млн.

В декабре 2020 года доходы бюджета на 2021 год были утверждены в сумме 37,55 млрд рублей, расходы - 38,135 млрд рублей, дефицит - 585 млн рублей.