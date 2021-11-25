Бюджет Нижегородской области на 2022 год принят в первом чтении с дефицитом 1,5% от дохода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты заксобрания Нижегородской области на заседании в четверг приняли в первом чтении проект закона "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Так, доходы областного бюджета на 2022 год прогнозируются в объеме около 220 млрд рублей, расходы предусмотрены в сумме более 223 млрд рублей, дефицит прогнозируется в объеме 3,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Доходы областного бюджета на 2022 год прогнозируются в объеме около 220 млрд рублей, что составляет 108,7% к первоначальному бюджету 2021 года. В проекте предусмотрены безвозмездные поступления в сумме 42,4 млрд рублей, в том числе 39,4 млрд рублей - из федерального бюджета. На 2023 год доходы составят более 225 млрд рублей, на 2024 год - около 234 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Всего расходы областного бюджета на 2022 год предусмотрены в сумме более 223 млрд рублей, что составляет 102,8% к первоначальному бюджету 2021 года, расходы на 2023 год - более 224 млрд рублей, на 2024 год - около 228 млрд рублей.

В пресс-службе добавили, что бюджет на 2022 год сформирован с дефицитом 3 млрд 371 млн рублей (на сумму расходов за счет инфраструктурного бюджетного кредита 3 млрд 371 млн рублей), на 2023 и 2024 годы с профицитом 1,5 млрд рублей и 6,2 млрд рублей, соответственно.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что в 2022 году вновь сохранится социальная направленность областной казны. "Была проведена большая работа для развития социальных направлений. В частности, вырастет финансирование мероприятий по формированию доступной среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья и созданию условий для получения качественного образования детьми-инвалидами. Порядка 20% расходов областного бюджета на 2022 год планируется направить на реализацию госпрограммы "Развитие образования". Это позволит выполнить поручения президента России об организации бесплатного горячего питания учеников начальной школы", - цитирует Никитина пресс-служба.

В ноябре 2020 года депутаты законодательного собрания Нижегородской области приняли бюджет региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в первом чтении с дефицитом в 15 млрд рублей. Тогда доходы прогнозировались в размере 183,9 млрд рублей, расходы - 198,9 млрд рублей. Позднее, в декабре, депутаты приняли бюджет в окончательном втором чтении. Доходы выросли до 202 млрд рублей, расходы - до 217 млрд рублей. Дефицит остался прежним - 15 млрд рублей.