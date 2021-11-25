Власти Хайнаня опубликовали 14-й пятилетний план развития финансовой отрасли

ХАЙКОУ /Китай/, 25 ноября. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань опубликовали 14-й пятилетний план (2021-2025) по развитию финансовой отрасли региона. Как сообщила газета "Хайнань жибао", документ опубликован канцелярией правительства провинции.

Согласно ему, к концу этой пятилетки добавленная стоимость финансового сектора должна превысить 100 млрд юаней (около $15,6 млрд). При этом доля этого сектора в ВРП провинции должна составить 10%, число работающих в сфере финансов организаций должно достичь 1 тыс. единиц, а количество занятых в секторе людей - 120 тыс. человек.

В документе указывается, что развитие финансовой сферы должно отвечать требованиям политики свободного порта в провинции Хайнань, а его приоритетом будет являться обслуживание реального сектора экономики. Правительство региона обязуются продолжить проводить реформы рынка финансовых услуг, повышать степень его открытости для международной экономики. Финансовая сфера должна содействовать упрощению трансграничной торговли и инвестиций. При этом власти отдельно отметили, что к 2025 году в провинции будет создан эффективный механизм предотвращения систематических рисков в финансовом секторе.

Согласно пятилетнему плану, правительство будет содействовать росту числа финансовых организаций в регионе, а также привлечению в него стратегических инвесторов, кроме того, провинция намерена создать многоуровневый рынок капитала, а также механизмы сопряжения финансового сектора региона с офшорными рынками Китая и зарубежных стран, а также рынками иностранной валюты.

В опубликованном документе указывается, что Хайнань должен стать экспериментальной зоной по тестированию трансграничных платежей при помощи цифрового юаня. Регион намерен создать углеродный рынок, развивать "зеленые финансы" для обеспечения экологических проектов и природоохранной деятельности, поощрять капиталовложения в этот сектор, а также содействовать инвестициям в проекты по реагированию на изменение климата.

Среди приоритетных задач обозначено содействие финансированию проектов в аэрокосмической и авиационной сфере, водном транспорте и потребительском кредитовании. Другим приоритетным направлением является обслуживание реального сектора экономики, особенно проектов в сфере туризма и других услуг. Кроме того, регуляторы должны выработать политику по оказанию финансовых услуг высокотехнологичным предприятиям, компаниям-резидентам расположенных на Хайнане технопарков, кластеров и экспериментальных зон.