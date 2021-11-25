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В ЦБ заявили, что курс рубля оказывает дезинфляционное влияние на инфляцию

Согласно актуальному прогнозу ЦБ, инфляция по итогам года будет в интервале 7,4-7,9%

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Курс рубля сейчас оказывает дезинфляционное влияние на инфляцию, ЦБ рассчитывает на сохранение этого эффекта еще некоторое время, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева на брифинге.

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Высокая инфляция:

"Влияние курса рубля на инфляцию в РФ пока остается дезинфляционным, и мы рассчитываем на сохранение такой ситуации еще некоторое время", - сказала она.

Согласно актуальному прогнозу ЦБ, инфляция в РФ по итогам 2021 года будет в интервале 7,4-7,9%. С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики по итогам 2022 года инфляция составит 4-4,5%.

По данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась в годовом выражении до 8,13% против 7,4% в сентябре. На 22 ноября индекс уровня цен снизился до 8,05%.

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