В ЦБ заявили, что курс рубля оказывает дезинфляционное влияние на инфляцию

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Курс рубля сейчас оказывает дезинфляционное влияние на инфляцию, ЦБ рассчитывает на сохранение этого эффекта еще некоторое время, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева на брифинге.

почему растут цены и каким этот рост может быть в 2022 году

Высокая инфляция: почему растут цены и каким этот рост может быть в 2022 году

"Влияние курса рубля на инфляцию в РФ пока остается дезинфляционным, и мы рассчитываем на сохранение такой ситуации еще некоторое время", - сказала она.

Согласно актуальному прогнозу ЦБ, инфляция в РФ по итогам 2021 года будет в интервале 7,4-7,9%. С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики по итогам 2022 года инфляция составит 4-4,5%.

По данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась в годовом выражении до 8,13% против 7,4% в сентябре. На 22 ноября индекс уровня цен снизился до 8,05%.