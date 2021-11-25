Расходы бюджета Тверской области на 2021 год увеличили почти на 5 млрд рублей

ТАСС, 25 ноября. Депутаты Законодательного собрания Тверской области на очередном заседании в четверг внесли изменения в закон о бюджете региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, увеличив сумму доходов в текущем году на 4,9 млрд рублей - до 97,2 млрд рублей. Объем дефицита при этом увеличился до 6,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба заксобрания.

"Так, в 2021 году предусмотрено увеличение доходной части областного бюджета на 3 млрд 850,8 млн руб. (на сумму безвозмездных поступлений из федерального бюджета), а также увеличение его расходной части на 4 млрд 932,9 млн руб. и увеличение дефицита на 1 млрд 82 млн руб.", - говорится в сообщении на сайте заксобрания.

Общий объем доходов облбюджета прогнозируется в сумме 90,3 млрд рублей, объем расходов - 97,2 млрд рублей. Дефицит составит более 6,9 млрд рублей, или 7,6%.

Значительную часть из увеличенной суммы расходов планируется направить на обеспечение социальных выплат. Так, около 538 млн рублей предназначены для ежемесячных выплат на детей из малообеспеченных семей в возрасте от трех до семи лет, 41 млн рублей - для приобретения автотранспорта многодетным семьям.

Более 354 млн рублей запланированы для обеспечения единовременной выплаты к началу нового 2021/2022 учебного года работникам образовательных учреждений, 28,5 млн рублей - для предоставления ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогам. Еще почти 629 млн рублей выделят на завершение работ по созданию мультимедийного парка "Россия - моя история" в Твери, отметили в пресс-службе.

Депутаты рассмотрели изменения сразу в двух чтениях, приняв законопроект в качестве закона большинством голосов.