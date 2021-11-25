Румынский суд вернул дело дочерней компании "Лукойла" на рассмотрение первой инстанции

БУХАРЕСТ, 25 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд румынского города Плоешть принял на заседании в четверг апелляцию, поданную прокуратурой при суде уезда Прахова по делу компании Petrotel Lukoil, владеющей нефтеперерабатывающим заводом в этом городе. Он отменил прежнее постановление и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Об этом ТАСС сообщили в Бюро по информированию и отношениям с общественностью Апелляционного суда Плоешти.

"На основании пункта b части 2 статьи 421 Уголовно-процессуального кодекса [суд] принимает апелляцию, поданную прокуратурой при суде уезда Прахова в связи с уголовным постановлением 323 от 9 декабря 2020 года, вынесенным судом уезда Прахова <...>, которое отменяет и возвращает дело в первую инстанцию".

В июле 2015 года прокуратура Апелляционного суда города Плоешти предъявила генеральному директору и некоторым должностным лицам Petrotel Lukoil S. A., а также Lukoil Europe Holdings B. V. обвинения в умышленной растрате кредитов и отмывании денежных средств. Они касались периода 2010-2014 годов. Арестованы были активы компании на сумму $1,5 млрд - в такую сумму был оценен нанесенный ущерб.

В октябре 2018 года суд вынес оправдательный приговор в отношении всех обвиняемых. Но в ноябре прокуратура обжаловала это решение. В декабре 2020 года суд уезда Прахова вынес повторный оправдательный приговор в связи с отсутствием состава преступления. Однако 16 декабря прокуратура вновь направила протест на решение, который теперь был принят Апелляционным судом Плоешти.

Руководство "Лукойла" считает, что конечный результат разбирательства не окажет существенного негативного влияния на финансовое состояние группы, отмечалось в отчете компании по МСФО.

НПЗ Petrotel Lukoil - одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий Румынии. Предприятие находится в центральной части страны, в городе Плоешть в 55 км от Бухареста. Завод основан в 1904 году, в 1998 году вошел в состав группы "Лукойл". Его производственная мощность составляет 2,4 млн тонн в год, а глубина переработки после модернизации - 99,5%.