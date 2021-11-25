Ставрополье направит более 11% бюджета на строительство новых объектов в следующем году

СТАВРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Доля капитальных вложений в строительство новых объектов в бюджете Ставрополья на 2022 год превысит 11% расходов. Это максимальный объем бюджетных инвестиций по такому направлению для региона, сообщила в четверг зампред правительства региона - министр финансов края Лариса Калинченко.

"Особенность бюджета 2022 года - доля бюджетных инвестиций в капитальные вложения, в стройки. Более 11% расходов краевого бюджета предполагается направить на строительство объектов. Такого объема инвестиций не было никогда не только в абсолютном выражении, но и в удельном весе расходов. Такой удельный вес является маркером развития экономики", - сказала она на заседании регионального парламента.

Калинченко пояснила, что в 2022 году в регионе начнется строительство нескольких десятков объектов. "Предлагается в сфере здравоохранения строить 33 объекта, из них 25 будут завершены в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. По физической культуре и спорту предполагается реконструкция стадиона в городе Изобильном, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Краснокумском, реконструкция спорткомплекса в селе Кочубеевском, реконструкция спорткомплекса в городе Ипатово", - отметила Калинченко.

Бюджет на 2022 год был утвержден краевым парламентом на заседании в четверг. Доходы бюджета на предстоящий год утверждены в объеме 144 млрд рублей, расходы в объеме более 150 млрд рублей, дефицит запланирован в размере порядка 6,2 млрд рублей. Бюджет на 2021 год в результате корректировок в течение года составляет по доходам 152 млрд рублей, по расходам более 153 млрд рублей. Дефицит бюджета составляет более 1 млрд рублей.