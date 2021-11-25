Объем инвестиций в медный проект Баимская на Чукотке оценили в $8,5 млрд

ТАСС, 25 ноября. Общий объем стоимости капитального строительства по проекту освоения Баимской рудной зоны оценили в $8,5 млрд. Проектом занимается компания "КАЗ Минералз", которая в этом году стала номинантом премии "Звезда Дальнего Востока", сообщил в четверг оператор премии.

"Суммарный объем инвестиций в капитальное строительство в рамках медного проекта Баимская на Чукотке оценен в $8,5 млрд. ООО "КАЗ Минералз" (российская дочерняя компания KAZ Minerals), номинант премии "Звезда Дальнего Востока", выполняет функции единоличного исполнительного органа ООО "ГДК Баимская" и является ее управляющей компанией", - говорится в сообщении.

Уточняется, что банковское технико-экономическое обоснование для проекта Баимской рудной зоны завершено.

В 2020 году казахстанская меднодобывающая компания KAZ Minerals повысила оценку капитальных затрат проекта Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК) на Чукотке до $8 млрд. Ранее вложения в проект оценивались в $5,5 млрд на период 2018-2026 годов.

Группа KAZ Minerals планирует запустить Баимский ГОК на базе месторождения Песчанка на Чукотке в 2027 году. Ресурсы месторождения - 9,5 млн тонн меди и 16,5 млн унций золота. Частные инвестиции оцениваются в 519 млрд рублей. Для энергоснабжения ГОКа Атомфлот (предприятие Росатома) поставит четыре модернизированных плавучих энергоблока (МПЭБ) с установленной мощностью не менее 106 МВт каждый, с вводом в эксплуатацию в районе мыса Наглёйнын первых двух энергоблоков к началу 2027 года, третьего - к началу 2028 года, четвертого - к началу 2031 года.

Помимо "Каз Минералз", заявки на премию подали около 200 компаний, инвесторов и общественных деятелей Дальнего Востока. Конкурс будет проводиться по десяти номинациям - "Лучший гектар", "Лучший работодатель", "Открытость", "Молодые львы", "Управленец", "Технологические новации", "Бизнес-действие", "Иностранный инвестор", "Развитие территории" и "Стратегическое развитие", пояснил оператор премии.