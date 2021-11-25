Свердловские власти завершили формирование нормативной базы для внедрения механизмов КРТ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство Свердловской области завершило формирование обязательной нормативной базы для внедрения механизмов комплексного развития территории (КРТ), утвердив в четверг порядок реализации решения о КРТ.

"Региональное правительство завершило формирование обязательной нормативной базы для внедрения механизмов комплексного развития территории. <...> [Принятый] порядок определяет перечень документов и действий, которые должен предпринять застройщик для реализации проекта. Например, указаны сроки направления уведомлений собственникам, сроки подбора квартир для расселения, сроки выплаты возмещений, графики выполнения тех или иных действий, условия завершения проекта и другие", - говорится в сообщении.

В частности, принятое постановление устанавливает право собственников, попавших в зону КРТ, на получение равнозначного жилья, в котором жилая площадь и количество комнат будут не меньше, чем в освобождаемой квартире. Квартира должна соответствовать установленным стандартам и находиться в многоквартирном доме в том же населенном пункте, что и расселяемое жилье. Застройщик подбирает не менее трех вариантов квартир для собственника расселяемого жилья, попавшего в границы КРТ, уточняется в сообщении. Нанимателю жилья новая квартира предоставляется в собственность по письменному заявлению.

Администрация Екатеринбурга ранее определила три пилотных участка для реализации проектов комплексного развития территории. Они расположены в кварталах, где строились дома для рабочих Уралмаша и Эльмаша во время и сразу после Великой Отечественной войны.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.