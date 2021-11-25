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Бюджет Мурманской области на 2022 год приняли в первом чтении

Его утвердили с дефицитом в 20,3 млрд рублей

МУРМАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Мурманского заксобрания в четверг приняли проект бюджета области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в первом чтении. Он утвержден с дефицитом в 20,3 млрд рублей, в четверг сообщила пресс-служба Мурманской областной думы.

"Общий объем доходов областного бюджета на 2022 год составит 103,6 млрд рублей, расходов - 123,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как отметил и.о. министра финансов области Михаил Селезнев, в проекте бюджета будущего года увеличены расходы на здравоохранение и образование, благоустройство территорий, молодежную политику, также вырос объем трансфертов муниципальным образованиям.

Депутаты в рамках обсуждения отметили социальную направленность бюджета, а также особенности его формирования с учетом предложений жителей региона.

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