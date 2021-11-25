Посол РФ заявил, что Путин проведет видеомост с предпринимателями из Италии

РИМ, 25 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, как предполагается, проведет встречу в формате видеоконференции с представителями итальянского бизнеса. Об этом сообщил посол РФ в Италии Сергей Разов, выступая на российско-итальянском семинаре, который состоялся в четверг в Турине, сообщает диппредставительство.

"В ближайшее время президент России Владимир Путин встретится в формате видеоконференции с представителями итальянского бизнеса", - приводятся его слова в Twitter посольства.

Дипломат также напомнил, что уже 6 декабря в Риме состоится очередное заседание Российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству, в котором с российской стороны ожидается участие порядка 60 представителей как частного бизнеса, так и госсектора. "Весь комплекс российско-итальянских отношений сейчас зависит от связей между людьми, городами и регионами", - подытожил Разов.

Как отметил, открывая туринский форум, председатель совета директоров АО "Банк Интеза", президент ассоциации "Познаем Евразию", выступившей организатором семинара, Антонио Фаллико, Россия предлагает обширные возможности для инвестиций и развития бизнеса. "На фоне растущих международного напряжения и протекционизма, подпитываемого пандемией, очевидно, что Россия должна стать одним из приоритетных направлений работы итальянских компаний. Для наших компаний сложно представить экономическое развитие без российского рынка, который благодаря программам поддержки инвестиций открыт сотрудничеству, инновациям и новым технологиям, всему тому, что может предложить Италия", - сказал банкир.

Он также призвал к развитию "бизнес-дипломатии" и наращиванию стратегических отношений с РФ, "ответившей на геополитический кризис и санкции" прогрессивными моделями развития экономики и рынка.