Кировская область в 2021 году удвоила финансирование на подготовку к отопительному сезону

ТАСС, 25 ноября. Власти Кировской области в 2021 году направили на подготовку к отопительному сезону более 93 млн рублей, что в 2,2 раза превышает объем финансирования в прошлом году. Средства направили на ремонт тепловых сетей и котельных, сообщили в пресс-службе правительства области.

"Отопительный период начат во всех муниципальных образованиях Кировской области. Из бюджета в 2021 году выделили 93,3 млн рублей (в прошлом году - 41,4 млн рублей). Благодаря этому в районах ремонтируются и модернизируются тепловые сети и котельные", - говорится в сообщении.

По данным министерства строительства, энергетики и ЖКХ области, три муниципальных образования региона - Свечинский и Юрьянский районы и город Слободской - не получили в срок паспорта готовности. Так, например, в Слободском не удалось создать нормативный запас топлива. Причем подобная ситуация с топливом складывается в городе не в первый раз, вопрос поставлен на контроль министерства.

В целом запасы топлива у теплоснабжающих предприятий региона превышают нормативные показатели, в частности по углю запас топлива составляет 113,5% от нормативного, по мазуту - 129,6%, запас дров достигает 163%, а опила - 191%.