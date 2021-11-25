Уставный капитал РЖД планируется увеличить на 180 млрд рублей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым уставный капитал РЖД будет увеличен почти на 180,3 млрд рублей в целях сокращения долговой нагрузки компании и финансирования развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 180,29 млрд рублей", - говорится в документе. Согласно распоряжению, увеличение уставного капитала пройдет за счет размещения в пользу государства соответствующего числа обыкновенных акций номиналом 1 тыс. рублей. При этом акции на 149,63 млрд рублей размещаются в целях сокращения долговой нагрузки РЖД, а на 30,65 млрд рублей - для финансирования федерального проекта "Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла".

Кроме того, около 5,02 млн рублей правительство РФ внесет в капитал РЖД, передав компании 409 тыс. акций (0,13%) ОАО "ВСМ".

В середине ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 149,6 млрд рублей на сокращение долговой нагрузки РЖД из резервного фонда правительства РФ.

По данным сайта РЖД, общий объем кредитного портфеля холдинга, включая банковские займы, рублевые облигации и еврооблигации, по состоянию на 30 июня 2021 года составил 1,642 трлн рублей, увеличившись на 128,4 млрд рублей к уровню начала года.