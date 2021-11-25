ТПП: в СКФО объем привлеченных инвестиций превысил размер собственных средств

МАГАС, 25 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в первом полугодии 2021 года в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) составил 2,7%, где более 60% - привлеченные средства. Об этом сообщил вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Дмитрий Курочкин на первом в Ингушетии бизнес-форуме Маgas-2021 в четверг.

"Объем инвестиций в СКФО в первом полугодии 2021 года, если брать в целом по РФ, составил 2,7%. Удельный вес за счет собственных средств - 35,6%, привлеченных средств - 64,4%, из которых 27,8% это средства федерального бюджета. То есть мы наблюдаем уникальную для всей картины ситуацию на Северном Кавказе, когда объем привлеченных финансовых ресурсов превышает объем собственных средств, в то время как в стране в целом наблюдается обратная картина - 60% инвестиций осуществляется предприятиями из собственных средств. Мы понимаем, что это не те цифры, которыми нужно гордиться, это объясняется дотационным характером экономики", - сказал Курочкин.

По его словам, в первом полугодии 2021 года в рамках работы по привлечению инвестиций в разрезе СКФО было использовано 209 млрд рублей инвестиций в основной капитал, или 117,4% к соответствующему уровню предыдущего года.

Бизнес-форум Маgas-2021 организован региональным фондом поддержки предпринимательства совместно с министерством экономического развития, ТПП республики и ИРО "Деловая Россия". В рамках мероприятия была представлена деловая экспозиция, где представители различных компаний продемонстрировали свою продукцию, также в рамках форума участники обсудили перспективы развития малого и среднего предпринимательства в регионе.