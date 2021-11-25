Россия пригласила для участия в Мировом энергоконгрессе более 120 министров энергетики

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия пригласила более 120 министров энергетики и 140 глав крупных иностранных компаний для участия в 25-м Мировом энергетическом конгрессе (МЭК-2022) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в четверг на сайте правительства России по итогам четвертой встречи оргкомитета конгресса.

"Активно ведется пригласительная кампания: приглашено более 120 министров энергетики и 140 глав крупных иностранных компаний. Уверен, что дискуссии представителей энергетики нового поколения, которые пройдут в Санкт-Петербурге, будут направлены на вовлечение людей в диалог, понимание потребностей тех, кого затронет энергетический переход, на устранение его социальных последствий, а также послужат обеспечению совместных инноваций и реализации общих идей", - отметил в рамках заседания советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета МЭК-2022 Антон Кобяков. Он также подчеркнул, что конгресс станет пространством для установления партнерских отношений, заключения сделок и обмена информацией во всех секторах и отраслях.

25-й Мировой энергетический конгресс, право на проведение которого выиграла Россия, состоится 24-27 октября 2022 года в Санкт-Петербурге. Ключевой темой мероприятия заявлена "Энергия - человечеству". Как уточнил директор департамента международного сотрудничества Минэнерго, ожидается участие около 80 министров из разных стран и ряд глав государств. При этом доля российских спикеров, по правилам конгресса, составит не более 10%.