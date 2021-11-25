Рынок акций России в четверг закрылся разнонаправленно

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. На российском рынке акций в четверг наблюдалась в целом невысокая активность торгов, а фондовые индексы двигались разнонаправленно. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи просел на 0,07% - до 3947,82 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,31% - до 1665,74 пункта.

Доллар на 19:16 мск снижался на 0,3% - до 74,68 рубля, евро - на 0,18%, до 83,75 рубля.

Слабая динамика торгов во многом была связана с выходным днем в США в связи с празднованием там Дня благодарения. Опубликованные накануне протоколы последнего заседания ФРС указали на рост вероятности того, что ФРС перейдет к повышению ключевой ставки ранее базовых ожиданий, отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Цена на нефть сохранила уровень выше $82 за баррель. "Сырьевые котировки поддержало ослабление доллара, индекс доллара DXY отступил от локальных вершин вблизи 97 пунктов. Вместе с тем давление на нефть оказывают риски усиления пандемии COVID-19, а также планы США, Китая, Японии, Великобритании и ряда других стран распечатать стратегические резервы сырья для сокращения дефицита и стабилизации цен на энергоноситель", - добавляет эксперт.

Корпоративный сектор

Наибольший рост, свыше 2%, показали бумаги Fix Price, TCS Group и "Магнита". При этом более 1% потеряли акции "Лукойла", "Новатэка" и "Татнефти", отмечает аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова.

Бумаги TCS Group подскочили на 5,6% на фоне опубликованной накануне квартальной отчетности. Группа зафиксировала рост чистой прибыли на 31% - до рекордной отметки 16,5 млрд руб., добавляет эксперт.

Рынок на завтра

В пятницу, 26 ноября, относительно низкая активность инвесторов может сохраниться, выхода важных статданных не ожидается. В фокусе внимания останутся сырьевые цены, геополитика и монетарные сигналы.

По ожиданиям "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи может формироваться в пределах 3900-4000 пунктов, прогнозный диапазон курса доллара - 74,2-75,2 рубля.