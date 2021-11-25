Собственные доходы города-курорта Ессентуки в 2022 году вырастут на 15%

ПЯТИГОРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Ессентуков Ставропольского края приняли бюджет города. Собственные доходы курорта в 2022 году вырастут на 14,5% до более чем 830 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"На заседании Думы города Ессентуки был принят главный финансовый документ на 2022 год и плановый период 2023-2024. Собственные доходы (без учета федеральных и краевых программ) вырастут в 2022 году на 14,5%, или с 105 млн 664 тыс. рублей до 831 млн 749 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы, в бюджете запланировано строительство школы на 1 тыс. мест в микрорайоне Северный, завершение проекта реконструкции Суворовского шоссе, продолжение работ в Курортном парке. Также планируется поддержка местных инициатив, благоустройство площади Возрождения, софинансирование социальных программ.

Отмечается, что реализация намеченных проектов будет проходить при поддержке федерального и краевого бюджетов.