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Переговоры Путина и Вучича

Сербия получила от РФ самую низкую цену на газ в Европе

Министр финансов республики Синиша Мали поблагодарил Россию за выгодные условия

БЕЛГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Сербия получила от России самую низкую цену на газ в Европе на будущие шесть месяцев. Об этом заявил в четверг министр финансов республики Синиша Мали.

"Благодаря соглашению президента Сербии Александара Вучича и президента Российской Федерации Владимира Путина мы получили цену в 270 долларов за 1 тыс. кубометров газа в ближайшие шесть месяцев. Это, безусловно, будет самая низкая цена на газ в Европе в этот период, в течение предстоящей зимы. Это, возможно, самая важная новость для Сербии на данный момент, новость, которая означает надежное снабжение газом, что для наших граждан и экономики является самым важным", - отметил Мали в своем Instagram.

Министр поблагодарил Россию за выгодные условия, написав: "Да здравствует дружба Сербии и России".

Ранее в результате переговоров Путина и Вучича в Сочи Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне в $270 на шесть зимних месяцев, после чего Белград получит от Москвы благоприятные условия по долгосрочному контракту. По мнению сербского лидера, условия долгосрочного контракта на газ, предоставленные Россией Сербии, являются исключительными.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСербияВучич, АлександарПереговоры Путина и Вучича
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