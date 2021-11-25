Расходная часть бюджета Чувашии за пять лет выросла более чем в два раза

ТАСС, 25 ноября. Депутаты Государственного совета Чувашии на заседании в четверг приняли закон о бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства финансов республики. По информации ведомства, за последние пять лет расходная часть бюджета выросла в два раза, составив на период 2022 года свыше 70 млрд рублей.

"Наблюдается существенный рост расходной части бюджета. Так, если пять лет назад - в 2017 году - при принятии бюджета первоначальный объем расходов составлял всего 35 млрд рублей, то сейчас это уже более 70 млрд рублей. А с учетом 1,1 млрд рублей, которые есть в федеральном бюджете после его второго чтения, то это почти 72 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова министра финансов республики Михаила Ноздрякова.

Ноздряков уточнил, что расходы республиканского бюджета в трехлетнем периоде прогнозируются в объеме 200,4 млрд рублей, в том числе в 2022 году - 70,7 млрд рублей. Собственные доходы республиканского бюджета на три года прогнозируются в объеме 108,4 млрд рублей, в том числе в 2022 году - 34,8 млрд рублей. Безвозмездные поступления из федерального бюджета в республиканском бюджете на три года учтены в объеме 85,6 млрд рублей, в том числе на 2022 год - 32,2 млрд рублей.

По словам министра, проект республиканского бюджета составлен с учетом новых инструментов финансирования, предлагаемых правительством Российской Федерации. Так, учтены средства, высвобождаемые за счет реструктуризации бюджетных кредитов, в объеме 4,4 млрд рублей, инфраструктурные бюджетные кредиты в сумме 3,7 млрд рублей. Бюджет также включает средства, выделяемые в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии на 2020-2024 годы, в объеме 3 млрд рублей. Кроме того, в главный финансовый документ вошли средства, выделяемые в рамках развития малого и среднего предпринимательства, на создание частных технопарков, индустриальных парков в размере 606,1 млн рублей.

"Итого 13 млрд рублей дополнительных средств в ближайшие три года будет направлено на строительство инфраструктуры, стимулирование инвестиций, рост экономики и, соответственно, на повышение благосостояния граждан", - процитировали Ноздрякова в пресс-службе.

Глава Чувашии Олег Николаев на заседании отметил, что в бюджете заложены все направления, которые в последние годы получили положительную оценку со стороны населения. "Это и формы поддержки сельхозтоваропроизводителей, и формы поддержки людей, которые нуждаются в помощи государства, это и новая программа модернизации школ", - приводятся слова Николаева в сообщении. Вечером в четверг глава Чувашии подписал закон "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".