Кабмин обсудит налоговые льготы для компаний на Курилах и Транспортную стратегию России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ проведет в пятницу очередное заседание. На нем, в частности, планируется обсудить налоговые льготы для новых компаний на Курильских островах.

Так, на мероприятие вынесен документ, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ в части регулирования деятельности резидентов, зарегистрированных на этой территории. "Законопроектом предусмотрено предоставление новым организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов, налоговых льгот при соблюдении определенных условий", - сообщали в пресс-службе кабмина.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил до 1 августа 2022 года обеспечить принятие поправок, касающихся льготного режима ведения бизнеса на Курильских островах. Согласно поручениям главы государства, такие компании не должны признаваться плательщиками налогов на прибыль и имущество организаций, землю и транспорт. К ним будут применяются пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% в течение 10 лет, а также режим свободной таможенной зоны.

При этом льготы не будут распространяться на компании, оказывающие посреднические услуги, ведущие деятельность, связанную с получением пассивных доходов, производством и переработкой подакцизных товаров, добычей углеводородного сырья и его переработкой, выловом ценных биологических ресурсов.

В сентябре на пленарном заседании Восточного экономического форума президент заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный набор льгот и стимулов для бизнеса. Он уточнил, что речь идет о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают в регионе, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников. При этом, как подчеркнул Путин, не только отечественные, но и иностранные инвесторы, включая японских, смогут воспользоваться льготами.

Транспортные вопросы

Целый блок вопросов, вынесенных на заседание, касается сферы транспорта. В частности, правительство обсудит в пятницу утверждение Транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года.

"Проектом распоряжения предлагается утвердить Транспортную стратегию Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года", - указывалось в числе документов, вынесенных на мероприятие.

Мониторинг реализации стратегии и ведение транспортно-экономического баланса РФ предполагается возложить на Научный центр по комплексным транспортным проблемам Минтранса РФ. "Одновременно признаются утратившими силу действующие документы стратегического планирования в области транспорта", - добавили в кабмине.

Помимо этого, предполагается рассмотреть изменения в положения о Минтрансе и Росавиации. Это необходимо, чтобы привести данные документы в соответствие с изменениями, внесенными в Воздушный кодекс РФ.

Также в повестке будет вопрос о выделении Минтрансу России в 2021 году средств для предоставления субсидии "Автодору" на развитие дорожной сети по профильному нацпроекту. "Проектом распоряжения, в частности, предлагается утвердить распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию мероприятий на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, реализуемых в рамках федерального проекта "Развитие федеральной магистральной сети" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - пояснили в кабмине.

Музейный фонд

Еще несколько тем, которые будут обсуждаться в пятницу, касаются музейного фонда. В частности, кабмин рассмотрит проект постановления, который предусматривает наделение Минфина России "полномочиями по согласованию вопросов организации учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации и содержащих в своем составе драгоценные металлы и драгоценные камни".

Поправки планируется внести и в положение о министерстве культуры РФ. Ожидается, что ведомство получит полномочия по утверждению правил организации учета, хранения и использования таких музейных предметов и коллекций.

Развитие сельского хозяйства

Кроме того, кабмин обсудит поправки в закон о развитии сельского хозяйства. Отмечается, что документ направлен на "формирование механизмов и правовых основ предоставления мер государственной поддержки агропромышленного комплекса в электронном виде, обеспечивающих сокращение бюрократических процедур, улучшение взаимодействия получателей поддержки с органами власти, а также повышение эффективности принятия управленческих решений".

Будут обсуждаться и изменения в положение о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Они, в частности, предусматривают наделение Россельхознадзора полномочиями по госконтролю за производством лекарственных средств для ветеринарного применения, а также по установлению порядка представления, состава и объема сведений о сериях и партиях таких препаратов, поступающих в гражданский оборот.

Предполагается также выделить Минсельхозу России средства для предоставления субсидий российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по кредитам на строительство или приобретение жилья на сельских территориях. Это необходимо, чтобы профинансировать "50 тыс. выданных в 2021 году кредитов, по которым образовался дефицит субсидирования в связи с увеличением ключевой ставки Банка России с 4,25% до 7,5% годовых".

Еще одним проектом распоряжения предлагается выделить средства 33 регионам на возмещение части затрат на создание или модернизацию агропромышленного комплекса. Уточняется, что выделение финансирования позволит обеспечить ввод в эксплуатацию молочных ферм общей мощностью не менее 56,8 тыс. скотомест, хранилищ общей мощностью не менее 195 тыс. тонн единовременного хранения, овцеводческих комплексов мясного направления общей мощностью не менее 25 тыс. скотомест и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве общей мощностью не менее 70 тыс. тонн семян.

Другим документом предполагается распределить средства между бюджетами 13 субъектов Российской Федерации, чтобы "обеспечить ввод в эксплуатацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) общей мощностью не менее 10,8 тыс. скотомест и хранилищ общей мощностью не менее 17,3 тыс. тонн единовременного хранения".

Кабмин обсудит и проект распоряжения, направленный на сохранение численности поголовья молочного крупного рогатого скота в 2021 году в количестве не менее 2 124,1 тыс. голов в хозяйствах, получивших поддержку в связи со значительным удорожанием кормов.

Другие вопросы

На заседании планируется рассмотреть и проект распоряжения, который предусматривает оказание дополнительной финансовой помощи 19 регионам для частичной компенсации выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета.

Кроме того, на заседание вынесены поправки в закон об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Документ направлен на совершенствование порядка создания и деятельности таких общин и, как следствие, устранение правовой неопределенности при этом.

Кабмин также намерен перераспределить объемы субсидий регионам на мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод и на ликвидацию (рекультивацию) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу Волге, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. "Принятие проекта распоряжения позволит достигнуть целевых показателей и результатов федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология", - пояснили в правительстве РФ.

Среди других тем, которые будут обсуждаться в пятницу, - проект поправок в статью 183 Арбитражного процессуального кодекса РФ. "Законопроектом устанавливается, что если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, для индексации присужденных судом денежных сумм используется официальная статистическая информация об индексе потребительских цен (тарифов) на товары и услуги в Российской Федерации", - пояснили в кабинете министров. Отмечается, что принятие документа позволит привести положения Арбитражного процессуального кодекса в соответствие с правовой позицией Конституционного суда РФ.

Также правительство обсудит поправки в Бюджетный кодекс РФ в части уточнения подходов к учету обязательств по государственным гарантиям регионов и муниципальным гарантиям в составе государственного (муниципального) долга.

"Законопроектом предлагается установить, что в состав государственного долга субъекта РФ и муниципального долга включаются обязательства, вытекающие из государственной (муниципальной) гарантии, не в сумме предела ответственности гаранта, а в сумме фактически имеющихся у принципала обязательств, обеспеченных государственной (муниципальной) гарантией", - указали в кабмине.