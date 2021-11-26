Беглов заявил, что доходы бюджета Санкт-Петербурга вырастут на 40% в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Доходы бюджета Санкт-Петербурга в 2022 году составят 890,8 млрд рублей - почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сказал в четверг губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78".

"Мы закладываем фундамент ускоренного экономического развития Петербурга. Решаем давние городские проблемы, прежде всего социальные. Это дисбаланс между жилой застройкой и социальной. Укрепляем базу для борьбы с пандемией коронавируса. Почти все депутаты Законодательного собрания проголосовали за бюджет. Мы формировали его вместе с ними как бюджет социальной направленности. Город получил бюджет вовремя и с хорошими параметрами. Доходы составят 890,8 млрд рублей. Это почти на 40% больше, чем в прошлом году", - отметил губернатор.

Александр Беглов особо отметил роль депутатов Законодательного собрания, принявших бюджет города на будущий год и последующие два, в третьем, окончательном чтении, а также поблагодарил народных избранников за ответственность, конструктивную позицию и оперативную работу. Глава города рассказал, что ко второму чтению бюджета он внес поправку, которая увеличила социальные расходы города.

"Главным в поправке ко второму чтению было увеличение расходов развития. Долгое время Петербург направлял на цели развития менее 10% расходов бюджета. Сегодня их доля выросла до 24%", - подчеркнул губернатор.

Документом устанавливаются основные показатели бюджета 2022 года: доходы - 890,8 млрд рублей, расходы - 971,5 млрд рублей, дефицит - 80,7 млрд рублей. В 2023 году доходы составят 978,8 млрд рублей, расходы - 1 трлн 49,5 млрд рублей, дефицит - 70,7 млрд рулей; в 2024 году доходы - 1 трлн 49,4 млрд рублей, расходы - 1 трлн 100,5 млрд рублей, дефицит - 51,1 млрд рублей.