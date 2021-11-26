СМИ: в Японии сокращается добыча морепродуктов из-за вредоносного "красного прилива"

ТОКИО, 26 ноября. /ТАСС/. "Красный прилив" из ядовитых микроводорослей и вредоносного планктона с сентября атакует обращенное к открытому Тихому океану побережье северо-востока Японии, что уже причинило ущерб рыболовству в размере не менее 8 млрд иен (более $70 млн). В частности, зафиксирована массовая гибель лососевых, уничтожено около 2,7 тыс. тонн дорогостоящего морского ежа, сообщает в пятницу газета Yomiuri со ссылкой на данные правительства и органов местного самоуправления.

"Красный прилив" в последнее время регулярно возникает в районе Японии в первую очередь из-за повышения температуры океанской воды. В этом году у побережья самого северного острова страны Хоккайдо она была на 2-4 градуса выше среднего уровня.

В прошлом году общий объем добытых морепродуктов был в Японии на 2,2% меньше, чем в предыдущем. Тенденция к его неуклонному сокращению продолжается с 1984 года. В частности, вылов сайры уменьшился по сравнению с уровнем 2011 года на 90%, лососевых - на 60%.