Эксперты: стимулом к участию бизнеса в развитии генетики могут стать налоговые льготы

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Налоговые льготы способны стать стимулом для вовлечения российских компаний в развитие генетических технологий, сообщили опрошенные ТАСС эксперты и представители бизнес-объединений.

17 ноября на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждался ход реализации программы развития генетических технологий до 2027 года. Он предложил продлить ее действие до 2030 года. Как отметил Путин, для конвертирования научных достижений в качество жизни человека, нужно расширять участие бизнеса в программе генетических технологий. Президент РФ также счел необходимым "подумать о новых стимулах" и заявил о необходимости развития существующих инструментов взаимодействия.

Правительство утвердило программу в апреле 2019 года. Она призвана решать задачу ускоренного развития генетических технологий, в том числе технологий генетического редактирования. В числе основных целей программы - создание научно-технологических заделов для медицины, сельского хозяйства и промышленности, а также совершенствование мер предупреждения чрезвычайных ситуаций биологического характера и контроля в этой области.

Разработка мер поддержки

"Как правило генетические технологии и исследования требуют больших финансовых затрат, поэтому нужно предусмотреть механизмы их компенсации. Когда речь идет о среднем и крупном бизнесе, всегда можно создать систему налоговых льгот, направленных на компенсацию научных разработок или льготного, беспроцентного кредитования", - сказал член генсовета "Деловой России" Алексей Мостовщиков.

Однако бизнес не всегда заинтересован в том, чтобы вкладываться и увеличивать долговые обязательства, считает он. Привлекательным вариантом для предпринимателей может стать работа в партнерстве с государством, "чтобы после создания и открытия полезных наработок их можно было спокойно использовать в бизнесе", полагает Мостовщиков. Однако если речь идет о биологической безопасности страны, этим направлением с большей вероятностью займется госкорпорация, отметил он.

"Бизнесу в таких областях сложно конкурировать с такими структурами, скорее корпорации будут заказывать определенные разработки на стороне, как раз у бизнеса. Единственными ограничениями будут сложность работы с заказом, отчетность и коммуникации", - сказал Мостовщиков.

С ним согласен вице-президент ассоциации "НП "Опора" Станислав Гольдберг. Он считает, что привлечь бизнес к развитию генетических и других передовых технологий в здравоохранении можно только путем создания необходимых экономических условий. "Вариантов не так много: прямые целевые субсидии, вычет инвестиционных расходов по конкретным программам из налогооблагаемой базы", - сказал Гольдберг, подчеркнув также необходимость гарантий ускоренного режима регистрации и гарантий будущего сбыта.

Сотрудничество государства и предпринимательства

Чтобы привлечь бизнес к участию в программе, нужно проводить системные генетические исследования населения страны, считает руководитель направления "Генетическая диагностика" группы компаний "Р-Фарм" Андрей Фролов. По его мнению, положительной мотивацией для компаний способно стать изменение некоторых разрешительных механизмов.

"Хорошим стимулом может стать упрощение лицензирования интеллектуальной собственности, получаемой в рамках разработок государственных научных учреждений, для коммерческих целей. Также - упрощение сертификационных и разрешительных процедур, так как в новых разработках часто есть проблема отсутствия сравнимого аналога [или] эталона, который требуют стандартные процедуры", - сказал он.

Дополнительными возможностями для бизнеса могут стать введение налоговых льгот в доле от вложений, осуществляемых в рамках программы генетических технологий, а также упрощение доступа к лабораторной инфраструктуре, в том числе для секвенирования (расшифровки), отметил Фролов.

Совладелец конного завода "Ермак", член реготделения Партии роста в Самарской области Кирилл Ермоленко видит необходимость в синергии науки и предпринимательства. "Ученые должны придумать новую генетику для существующих культур, а площадка любого аграрного производства - очень хороший испытательный полигон. И только совместная работа даст результаты. А они гарантированно будут, так как за генным редактированием будущее во многих отраслях, в том числе и сельском хозяйстве", - сказал он.