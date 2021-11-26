Доходы от горнодобывающей отрасли в Хабаровском крае выросли до более чем 8,9 млрд

ХАБАРОВСК, 26 ноября. /ТАСС/. Предприятия горнодобывающей промышленности Хабаровского края увеличили налоговые отчисления более чем на 20% в бюджет региона. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"<...> объем добытого золота за этот период [за 10 месяцев] вырос на 3,4% и составил 21,4 тонны. Стали выше и показатели выпуска олова и меди. В итоге налоговые платежи, поступившие в бюджет края, превысили 8,9 млрд рублей. Это на 21,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году возобновились работы на предприятии "Золото Керби". По итогам промывочного сезона компанией добыто 357,2 кг россыпного золота. Успешно провели сезон артели старателей "Альфа", "Прибрежная", "Восток" и "ДВ Ресурсы". Хорошие показатели добычи у АО "Многовершинное" и ООО "НГК Ресурс" в Николаевском районе. Также увеличила добычу золота на 13,5% компания АО "Охотская ГГК", которая в этом году расширила свои производственные мощности за счет нового участка Кундуми, расположенного в Аяно-Майском районе Хабаровского края.

Предприятиями, входящими в ПАО "Русолово", за 10 месяцев 2021 года выпущено 2,3 тыс. тонн олова в концентрате. Этот объем на 11,8% больше результата аналогичного периода прошлого года. В то же время АО "Оловянная рудная компания" увеличило производство меди в концентрате на 73,6% - до 303 тонн.