Поступления НДФЛ в бюджет Москвы за 10 месяцев выросли почти на 22%

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Рост поступлений налога на доходы физлиц в бюджет Москвы за январь-октябрь 2021 года составил 21,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Столичный бизнес продолжает восстанавливаться после ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сохраняя при этом не только штат, но и увеличивая зарплаты и премии сотрудникам. Об этом свидетельствует рост поступлений налога на доходы физлиц в бюджет Москвы за январь-октябрь 2021 года на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, которые превысили 1,05 трлн рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, поступления НДФЛ в бюджет растут на протяжении всего года, что свидетельствует о восстановлении большинства отраслей экономики. Система господдержки и оперативное внедрение в работу бизнеса новых форматов деятельности позволили столичным организациям достойно преодолеть кризис и сохранить штат сотрудников. Поступления НДФЛ превышают и уровень докризисного 2019 года: за 10 месяцев этого года в бюджет было перечислено на 30,7% больше налога, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Среди факторов, влияющих на поступление НДФЛ - рост заработной платы и доходов в виде дивидендов, выплаты премий, рост доходов физических лиц, декларируемых самостоятельно - от аренды и продажи имущества, выигрышей и другое.

"Из общего объема поступлений НДФЛ 91,2% - 964 млрд рублей - приходится на налоги, перечисленные за граждан налоговыми агентами - организациями и ИП. Их объем вырос на 20,9% по сравнению с январем-октябрем 2020 года и на 29,7% - с аналогичным периодом 2019 года. В том числе 212,5 млрд рублей - это НДФЛ, исчисленный с доходов, превышающих годовой доход в 5 млн рублей", - добавил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

Поступления от предпринимателей, которые сами перечисляют за себя НДФЛ - ИП, нотариусы, адвокаты, охранники и другие частнопрактикующие лица, а также налоги, которые граждане платят с доходов, полученных, например, от сдачи в аренду имущества, выигрыша в лотерею, на тотализаторе, составили 74,9 млрд рублей - 7% от общего объема поступлений НДФЛ. К январю-октябрю 2020 года они выросли на 34,3% и на 53,7% к аналогичному периоду 2019 года. НДФЛ, уплаченный работающими в Москве иностранцами, составил 16,2 млрд рублей, увеличившись на 35,1% к аналогичному периоду 2020 года и на 7,9% к январю-октябрю 2019 года. В общем объеме поступлений НДФЛ на него приходится 1,5%.