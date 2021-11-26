Первый в Москве акселератор креативных индустрий завершил работу

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Первый акселератор креативных индустрий для субъектов малого и среднего предпринимательства завершил свою работу в столице. Его открытую образовательную программу прошли 590 человек, сообщила в пятницу ТАСС вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

В основной программе участвовало около 90 сильнейших команд, а всего заявки подали 207 коллективов.

"В финальную часть прошли 38 команд, они представили свои проекты потенциальным партнерам и инвесторам. Предпринимателям удалось заключить контракты с крупными игроками, заметно увеличить продажи. Некоторые из них договорились о сотрудничестве с другими участниками. Помимо прочего, акселератор помог им определить свои сильные стороны и выбрать направление для развития", - отметила Сергунина.

Программа акселерации включала шесть треков: "Исполнительское искусство", "Мода и дизайн", "Рекламные технологии", "Издательское дело/новые медиа", "Архитектура", "Искусство и музыка". Начавшиеся в июне занятия делились на три блока: обучающий, акселерационный и постакселерационный. Завершающим событием акселерационной программы стал "демодень", в ходе которого предприниматели презентовали свои проекты экспертам, возможным партнерам и инвесторам.

"В отличие от технологических стартапов, малый бизнес в креативной отрасли значительно сложнее масштабировать кратно за короткое время. Поэтому основные цели акселератора - помочь участникам найти новые деловые контакты, улучшить позиционирование на рынке, оптимизировать производственные процессы, что приведет к положительной динамике роста компании", - сказал агентству руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Наставники помогали предпринимателям не только улучшить существующие продукты, но и продумать новые для еще не охваченной аудитории. С участниками прорабатывали важные бизнес-метрики: величину среднего чека, вовлеченность клиентов (интерес, оценка, покупка, лояльность), расширение целевой аудитории.

Достижения компаний

Среди достижений компаний в ходе трека "Мода и дизайн" - существенный рост продаж, запуск сотрудничества с крупными ретейлерами. Например, молодой бренд дизайнерской женской одежды начал работать с одним из крупных столичных универмагов. Другой производитель выпустил специальную коллекцию для размещения на популярном маркетплейсе. Создатель одежды из органического хлопка для детей заключил контракт с сетью частных роддомов. Разработчик чехлов и пленок с оригинальным дизайном для смартфонов планирует представить новую коллекцию более чем с 20 современными художниками и иллюстраторами. Компания в рамках акселератора также вошла в коллаборацию с другими организациями, запустила совместный проект со студентами Британской высшей школы дизайна.

Участники трека "Искусство и музыка" увеличили продажи на 20-30% за несколько месяцев. Кроме того, они заключили стратегическое партнерство (например, со стриминговым сервисом) и нашли крупных клиентов. Так, команда одного агентства, которое продюсирует и продает авторские работы российских художников в России и за рубежом, успешно провела ярмарку-биеннале в Екатеринбурге и договорилась о работе с библиотекой Музея современного искусства "Гараж". Благодаря акселератору на карте Москвы и других городов России появятся новые креативные проекты. Другой проект: академия современных исполнительских искусств открыла второй центр в Санкт-Петербурге. Мультимедийная площадка, создающая аудиовизуальные решения на стыке технологий и искусства, планирует провести фестиваль музыки и света и открыть Робототехнический театр.

По результатам трека "Издательское дело/новые медиа" участники увеличили реализацию своей продукции и привлекли новых партнеров. А выпускники трека "Рекламные технологии" сумели нарастить клиентскую базу и повысить экономические показатели.

Участникам трека "Исполнительское искусство" удалось усовершенствовать финансовую модель бизнеса. Один из театральных проектов заключил договоры с маркетплейсами, а также с партнерами по реализации билетов на спектакли.